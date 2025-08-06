Рабочему оторвало голову во время прессования макулатуры в Великом Новгороде

В Великом Новгороде рабочий погиб во время прессования макулатуры. Прокуратура проводит проверку.

«6 августа мужчина при проведении работ на станке по прессованию отходов бумаги на территории коммерческой организации в Великом Новгороде получил травму головы, в результате которой скончался на месте происшествия», — рассказали в прокуратуре Новгородской области.