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6 августа, 13:28

Рабочему оторвало голову во время прессования макулатуры в Великом Новгороде

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

В Великом Новгороде рабочий погиб во время прессования макулатуры. Прокуратура проводит проверку.

«6 августа мужчина при проведении работ на станке по прессованию отходов бумаги на территории коммерческой организации в Великом Новгороде получил травму головы, в результате которой скончался на месте происшествия», — рассказали в прокуратуре Новгородской области.

РИА «Новости» уточняет, что рабочему оторвало голову.

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А ранее в Италии мужчину затянуло в турбину Airbus A319 и перемололо. Трагедия произошла в городе Бергамо. 35-летний строитель проник на территорию аэропорта без билета и, пока убегал от сотрудников, не заметил работающую турбину самолёта. В итоге его мгновенно засосало внутрь, и он погиб. Страшные кадры оказались в Сети.

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Александра Вишнякова
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