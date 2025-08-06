Рабочему оторвало голову во время прессования макулатуры в Великом Новгороде
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В Великом Новгороде рабочий погиб во время прессования макулатуры. Прокуратура проводит проверку.
«6 августа мужчина при проведении работ на станке по прессованию отходов бумаги на территории коммерческой организации в Великом Новгороде получил травму головы, в результате которой скончался на месте происшествия», — рассказали в прокуратуре Новгородской области.
РИА «Новости» уточняет, что рабочему оторвало голову.
А ранее в Италии мужчину затянуло в турбину Airbus A319 и перемололо. Трагедия произошла в городе Бергамо. 35-летний строитель проник на территорию аэропорта без билета и, пока убегал от сотрудников, не заметил работающую турбину самолёта. В итоге его мгновенно засосало внутрь, и он погиб. Страшные кадры оказались в Сети.