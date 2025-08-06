Певица Линда годами скрывала свой реальный возраст, но её разоблачили

Певице Линде на самом деле не 48 лет, а 52 года. По данным издания Super, она намеренно скрывает от поклонников эту информацию.

Настоящее имя исполнительны Светлана Гейман. В открытых источниках и фан-сообществах указано, что она родилась в 1977 году, поэтому сейчас ей 48 лет. Однако авторы утверждают, что певица старше и ей 52 года. Причины, по которым Линда скрывает данную информацию — неизвестны. Впрочем, для преданных поклонников разница в несколько лет вряд ли имеет значение.

При этом, как утверждает Super, в настоящее время артистка переживает полосу неудач. В 2023 году стало известно о её долге перед ФНС в размере 330 тысяч рублей, который ещё не погашен. Кроме того, Линда признавалась в финансовых трудностях и проблемах с бизнесом. Несмотря на это, исполнительница продолжает творческую деятельность, хотя и редко появляется в медиапространстве.