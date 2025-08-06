Минтранс: Судно Комета отправилось в тестовый рейс из Сочи в Сухум

Скоростное пассажирское судно «Космонавт Павел Попович» типа «Комета 120М» отправилось первый пробный рейс. Как сообщает Минтранс России, катер стартовал от причала в Сочи и движется по направлению в Сухум (Абхазия).

Судно «Комета» отправилось в первый рейс из Сочи в Сухум. Видео © Telegram /Минтранс России

«Тестовый рейс в Абхазию выполняет пассажирское судно на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович». Время в пути составит 2,5 часа, вместимость — 120 пассажиров», — говорится в сообщении.

По словам директора Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Анны Фоменко, теплоход отправился с почти полной загрузкой (95% из 120 мест). Она пояснила, что судно выбрано благодаря высоким скоростным характеристикам – оно развивает до 35 узлов (65 км/ч). При этом в Сухумском порту специально дооборудовали причал для приёма «Кометы». Если испытания пройдут успешно, будет рассмотрен вопрос о запуске регулярного сообщения.

Новое судно, построенное на рыбинском заводе «Вымпел», в 5 раз быстрее наземного транспорта. Расстояние от Сочи до Сухума оно преодолеет всего за 2,5 часа, в то время как на поезде или автомобиле потребуется не менее 4 часов. В навигационный сезон этот теплоход уже курсирует между Новороссийском, Геленджиком и Сочи.