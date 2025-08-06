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Регион
6 августа, 14:29

«Отрицание реальности опасно»: На Украине сделали заявление о конфликте с Россией

Верещук: Конфликт на Украине затянется надолго, но не все это понимают

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Ситуация на Украине не близится к завершению, заявила замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук в своём Telegram-канале. По её словам, общество пребывает в опасном самообмане, который может ослабить страну.

«Размышляем о послевоенных или поствоенных политических и экономических вещах. Хотя никто и ничто реально не указывает на близкое завершение войны. Такое отрицание реальности опасно», — написала она.

Чиновница считает, что подобное поведение отвлекает украинцев от главных задач и снижает уровень общественной мобилизации, что, по её словам, может взывать поражение. Также она указал, что если страна сейчас настроится на долгую войну, то она закончится гораздо быстрее и выгоднее для них.

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Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о возможной встрече лидеров двух стран. Ермак назвал такие формулировки «затягиванием времени» и подчеркнул, что Украина готова к переговорам в любой момент. По его словам, фразы вроде «не исключаем» без конкретных шагов и сроков воспринимаются в Киеве как отказ от диалога.

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Милена Скрипальщикова
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