Зеленский внёс в Раду проект ратификации 100-летнего договора с Британией

Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект о ратификации 100-летнего соглашения о партнёрстве с Великобританией. Информация об этом появилась на сайте украинского парламента.

Договор был подписан в январе 2025 года во время визита британского премьер-министра Кира Стармера в Киев. Он охватывает стратегические направления сотрудничества, включая оборону, торговлю и энергетику.

Как ранее заявлял сам Зеленский, документ содержит конфиденциальные положения, детали которых не подлежат разглашению. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уточнил, что соглашение предусматривает углубление военного сотрудничества, включая создание совместных военно-морских сил, обучение украинских военных в Великобритании и совместное производство вооружений.

Особое внимание уделяется координации совместных действий в оборонной сфере, что в Киеве называют беспрецедентным уровнем партнёрства между двумя странами. Ратификация соглашения закрепит стратегическое взаимодействие Украины и Великобритании до 2125 года.