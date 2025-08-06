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Регион
6 августа, 14:33

В Подмосковье закроют около 3 тысяч алкомаркетов из-за новых правил продажи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

С 1 сентября лицензию на продажу алкоголя смогут получить только те торговые точки, чей вход находится со стороны улицы не далее 30 метров от проезжей части. Уже действующие разрешения останутся в силе до окончания срока их действия.

Как выяснил 360.ru, под запрет не попадут магазины, расположенные в пристройках к жилым домам. Всего в регионе закроют около 3 тысяч точек: 1,4 тысячи — незаконно торгующих слабоалкогольными напитками, а ещё 1,5 тысячи — после окончания срока лицензии.

«Эта мера направлена на борьбу с псевдокафе, которые для вида ставят несколько столов, а по сути торгуют алкоголем ночью в обход закона», — пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Кроме того, для получения лицензии теперь потребуется уставной капитал не менее 1 млн рублей вместо прежних 500 тысяч. Эти изменения связаны с жалобами жителей на шум и беспорядок во дворах.

«Такая мера принята для того, чтобы убрать торговлю спиртным из дворов, поскольку она вызывает большое беспокойство у жителей», — подчеркнул Брынцалов.

Он уточнил, что ограничения не направлены против бизнеса, но предприниматели должны соблюдать закон и учитывать интересы местных жителей.

Постньюс узнал мнение жителей Подмосковья о запрете продажи алкоголя во дворах
Постньюс узнал мнение жителей Подмосковья о запрете продажи алкоголя во дворах

Напомним, что продажа алкоголя в кафе и барах в жилых домах будет запрещена с 23:00 до 8:00. Согласно новым нормам, пристроенные помещения останутся без изменений. Как сообщают официальные источники, торговые точки, имеющие действующие разрешения, смогут функционировать в прежнем режиме.

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Александра Мышляева
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