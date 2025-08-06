Немцы нашли способ заставить украинских беженцев работать

Жаркие дебаты разгорелись в Германии, где на повестке дня стоит крайне острый вопрос — лишение украинских беженцев части социальных пособий. Политики бьют тревогу, заявляя, что нынешняя система слишком щедра и фактически саботирует трудоустройство приехавших в страну из Незалежной.

Власти ФРГ активно обсуждают перспективу отмены Bürgergeld — базового пособия по безработице — для граждан Украины. Инициатором нововведения стал премьер Баварии Маркус Зедер, который в интервью телеканалу ZDFC прямо заявил, что текущие выплаты демотивируют людей искать работу. Он подчеркнул, что ни одна другая страна ЕС не предлагает таких преференций, что и объясняет удручающий показатель занятости — лишь 30% смогли трудоустроиться.

«Нужно наконец позаботиться о том, чтобы любой, кто может работать, вышел на работу. Например, в случае украинцев нужно позаботиться, чтобы у них больше не было Bürgergeld. И лучше всего, чтобы не только у тех, кто приедет в будущем, а у всех», — высказался политики.

Хотя коалиционное соглашение уже предусматривает такие изменения для прибывающих после апреля 2025 года, Зедер добивается распространения этих мер на всех беженцев. Однако юридические эксперты ставят под сомнение возможность ретроактивного применения новых правил.