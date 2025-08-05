В Германии заявили, что конфликт на Украине позитивно повлиял на демографию страны

После почти двух десятилетий снижения доля молодежи в Германии перестала сокращаться — с 2021 года она держится на уровне 10%. Как сообщает Федеральное статистическое бюро (Destatis), этот сдвиг стал возможен в первую очередь за счёт притока молодых украинцев после 2022 года.

Без учёта миграционного прошлого численность коренной молодежи составляет лишь 8,6% населения. При этом молодых людей, родившихся в Германии в семьях иммигрантов, уже 20,7%. Для сравнения: в 1980-х каждый шестой житель ФРГ был в возрасте от 15 до 24 лет.