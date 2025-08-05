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Регион
5 августа, 11:02

В Германии заявили, что конфликт на Украине позитивно повлиял на демографию страны

Destatis: Число молодёжи в Германии стабилизировалось из-за украинских беженцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Wirestock Creators

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Wirestock Creators

После почти двух десятилетий снижения доля молодежи в Германии перестала сокращаться — с 2021 года она держится на уровне 10%. Как сообщает Федеральное статистическое бюро (Destatis), этот сдвиг стал возможен в первую очередь за счёт притока молодых украинцев после 2022 года.

Без учёта миграционного прошлого численность коренной молодежи составляет лишь 8,6% населения. При этом молодых людей, родившихся в Германии в семьях иммигрантов, уже 20,7%. Для сравнения: в 1980-х каждый шестой житель ФРГ был в возрасте от 15 до 24 лет.

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Напомним, что к началу этого года украинцы почти догнали сирийцев среди всех мигрантов в Германии, а вот иммиграционные службы США приостановили прием заявлений на въезд для украинских беженцев. Кроме того, USCIS сообщила, что украинцы, находящиеся в Штатах, могут подать заявку на продление их статуса за 180 дней до его истечения.

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Марина Фещенко
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