Блогер утонул на глазах у тысяч зрителей, нырнув в узкую бочку ради челленджа
Блогер в Бразилии утонул в бочке во время съёмки челленджа для TikTok
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul
В Бразилии TikTok-блогер погиб на глазах тысяч зрителей, пытаясь повторить популярный челлендж. Молодой человек планировал эффектно повисеть над наполненной водой бочкой, но не удержался и упал внутрь. Узкая ёмкость не позволила ему перевернуться и выбраться.
Бразилец утонул, выполняя TikTok-челлендж. Видео © TikTok / chilerd_14k
Трагедия произошла во время прямой трансляции, которую смотрели тысячи подписчиков. Видео быстро разлетелось по соцсетям, после чего, как предполагается, аккаунт погибшего был удалён с платформы.
А ранее Life.ru рассказывал, как целый испанский город охватила волна жёстких стычек из-за челленджа в соцсетях. Люди налетали друг на друга с ножами, кидались бутылками и камнями.