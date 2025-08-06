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Регион
6 августа, 17:17

Блогер утонул на глазах у тысяч зрителей, нырнув в узкую бочку ради челленджа

Блогер в Бразилии утонул в бочке во время съёмки челленджа для TikTok

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

В Бразилии TikTok-блогер погиб на глазах тысяч зрителей, пытаясь повторить популярный челлендж. Молодой человек планировал эффектно повисеть над наполненной водой бочкой, но не удержался и упал внутрь. Узкая ёмкость не позволила ему перевернуться и выбраться.

Бразилец утонул, выполняя TikTok-челлендж. Видео © TikTok / chilerd_14k

Трагедия произошла во время прямой трансляции, которую смотрели тысячи подписчиков. Видео быстро разлетелось по соцсетям, после чего, как предполагается, аккаунт погибшего был удалён с платформы.

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А ранее Life.ru рассказывал, как целый испанский город охватила волна жёстких стычек из-за челленджа в соцсетях. Люди налетали друг на друга с ножами, кидались бутылками и камнями.

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Мария Любицкая
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