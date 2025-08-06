Блогер утонул на глазах у тысяч зрителей, нырнув в узкую бочку ради челленджа

В Бразилии TikTok-блогер погиб на глазах тысяч зрителей, пытаясь повторить популярный челлендж. Молодой человек планировал эффектно повисеть над наполненной водой бочкой, но не удержался и упал внутрь. Узкая ёмкость не позволила ему перевернуться и выбраться.

Бразилец утонул, выполняя TikTok-челлендж. Видео © TikTok / chilerd_14k

Трагедия произошла во время прямой трансляции, которую смотрели тысячи подписчиков. Видео быстро разлетелось по соцсетям, после чего, как предполагается, аккаунт погибшего был удалён с платформы.