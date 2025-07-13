Ножи, камни и бутылки: Испанский город охватила волна жёстких стычек из-за челленджа в соцсетях

Массовые беспорядки который день проходят в испанском муниципалитете Торре-Пачеко после нападения на пожилого мужчину. По данным портала 20minutos, конфликт приобретает масштабы «локальной гражданской войны».

«Люди налетали друг на друга с ножами, кидались бутылками и камнями», — описывают ситуацию местные жители, которые делятся жуткими кадрами беспорядка в Сети.

Массовые беспорядки в Испании. Видео © Х / @Herqles_eng

Инцидент начался на прошлой неделе, когда группа молодых людей жестоко избила 68-летнего местного жителя во время утренней прогулки. По предварительной информации, нападение могло быть связано с опасным челленджем в социальных сетях.

Хотя личности нападавших пока не установлены, многие жители винят в произошедшем мигрантов. Это спровоцировало серию ответных акций против приезжих, которые переросли в уличные столкновения с применением холодного оружия и подручных средств.

Для стабилизации обстановки в город введены дополнительные силы полиции — десятки офицеров патрулируют улицы. Местные власти призывают к спокойствию, однако напряжённость продолжает расти.

Особую тревогу вызывает жестокость столкновений: участники конфликта целенаправленно ищут противников, чтобы свести счёты. Журналисты отмечают, что подобные инциденты стали повторяться в разных городах Испании на фоне роста миграции и социальной напряжённости. Власти пока не комментируют возможные мотивы изначального нападения, подчёркивая необходимость дождаться результатов расследования.