Тёплый приём и прощание: Путин завершил встречу с правителем Малайзии
Путин попрощался с султаном Ибрагимом после переговоров в Кремле
Церемония официальной встречи Верховного правителя Малайзии султана Ибрагима Президентом Российской Федерации. Обложка © kremlin.ru
В Кремле завершились российско-малайзийские переговоры. Президент России Владимир Путин лично проводил Верховного правителя Малайзии султана Ибрагима, подчеркнув тёплый характер встречи. Об этом сообщил Telegram-канал «Кремль. Новости».
Путин попрощался с султаном Ибрагимом после переговоров в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Переговоры между Россией и Малайзией прошли в конструктивной и дружеской атмосфере. Завершилась встреча торжественным прощанием в Кремле — Владимир Путин тепло проводил султана Ибрагима, отметив значимость диалога между государствами.
Напомним, что встреча президента России Владимира Путина с Верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом прошла сегодня, 6 августа, в Георгиевском зале Кремля. Церемония состоялась с соблюдением всех протокольных норм визита высшего уровня. Лидеры встретились под звуки фанфар на центральной ковровой дорожке, украшенной флагами двух стран, что подчеркнуло торжественность и значимость события.