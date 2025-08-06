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Регион
6 августа, 14:55

Тёплый приём и прощание: Путин завершил встречу с правителем Малайзии

Путин попрощался с султаном Ибрагимом после переговоров в Кремле

Церемония официальной встречи Верховного правителя Малайзии султана Ибрагима Президентом Российской Федерации. Обложка © kremlin.ru

Церемония официальной встречи Верховного правителя Малайзии султана Ибрагима Президентом Российской Федерации. Обложка © kremlin.ru

В Кремле завершились российско-малайзийские переговоры. Президент России Владимир Путин лично проводил Верховного правителя Малайзии султана Ибрагима, подчеркнув тёплый характер встречи. Об этом сообщил Telegram-канал «Кремль. Новости».

Путин попрощался с султаном Ибрагимом после переговоров в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Переговоры между Россией и Малайзией прошли в конструктивной и дружеской атмосфере. Завершилась встреча торжественным прощанием в Кремле — Владимир Путин тепло проводил султана Ибрагима, отметив значимость диалога между государствами.

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Напомним, что встреча президента России Владимира Путина с Верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом прошла сегодня, 6 августа, в Георгиевском зале Кремля. Церемония состоялась с соблюдением всех протокольных норм визита высшего уровня. Лидеры встретились под звуки фанфар на центральной ковровой дорожке, украшенной флагами двух стран, что подчеркнуло торжественность и значимость события.

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Милена Скрипальщикова
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