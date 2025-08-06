Тёплый приём и прощание: Путин завершил встречу с правителем Малайзии

Переговоры между Россией и Малайзией прошли в конструктивной и дружеской атмосфере. Завершилась встреча торжественным прощанием в Кремле — Владимир Путин тепло проводил султана Ибрагима, отметив значимость диалога между государствами.

Король Малайзии Ибрагим признался, что всегда мечтал о личной встрече с Путиным

Король Малайзии Ибрагим признался, что всегда мечтал о личной встрече с Путиным

Напомним, что встреча президента России Владимира Путина с Верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом прошла сегодня, 6 августа, в Георгиевском зале Кремля. Церемония состоялась с соблюдением всех протокольных норм визита высшего уровня. Лидеры встретились под звуки фанфар на центральной ковровой дорожке, украшенной флагами двух стран, что подчеркнуло торжественность и значимость события.