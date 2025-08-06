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6 августа, 15:03

Из-за санкций США Эфиопия отказала России в аренде гражданских самолётов

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Власти Эфиопии отказали России в аренде гражданских самолётов, сославшись на санкционные риски. Об этом сообщило издание Capital со ссылкой на Управление гражданской авиации страны (ECAA).

«Россия находится под санкциями США, а Ethiopian Airlines имеет прочные оперативные и коммерческие связи с Соединёнными Штатами», — отметил генеральный директор Ethiopian Airlines Group Месфин Тасев.

Также глава компании отметил, что самим Ethiopian Airlines нужно больше самолётов. В настоящее время перевозчик расширяет деятельность и активно ищет дополнительные борта для удовлетворения растущих потребностей.

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Ранее авиаперевозчики из Египта и с Филиппин предложили Минтрансу забрать у российской S7 простаивающие Airbus A320neo с американскими двигателями, которые невозможно отремонтировать в условиях санкций. Иностранные компании пообещали вернуть лайнеры в строй, однако эксперты скептически оценивают реалистичность таких сделок. Наличие неиспользуемых самолётов на территории России, по мнению самих заявителей, не выгодно ни государству, ни авиакомпаниям.

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Милена Скрипальщикова
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