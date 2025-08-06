Из-за санкций США Эфиопия отказала России в аренде гражданских самолётов

Власти Эфиопии отказали России в аренде гражданских самолётов, сославшись на санкционные риски. Об этом сообщило издание Capital со ссылкой на Управление гражданской авиации страны (ECAA).

«Россия находится под санкциями США, а Ethiopian Airlines имеет прочные оперативные и коммерческие связи с Соединёнными Штатами», — отметил генеральный директор Ethiopian Airlines Group Месфин Тасев.

Также глава компании отметил, что самим Ethiopian Airlines нужно больше самолётов. В настоящее время перевозчик расширяет деятельность и активно ищет дополнительные борта для удовлетворения растущих потребностей.