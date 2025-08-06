Путин поздравил строителей с профессиональным праздником

Российский лидер Владимир Путин поздравил строителей с их профессиональным праздником. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства принял участие в церемонии открытия новых инфраструктурных объектов.

Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия новых инфраструктурных объектов. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

Путин отметил, что рад приветствовать всех в преддверии Дня строителя и поздравить как действующих работников, так и ветеранов отрасли. Он подчеркнул важность вклада строителей в развитие страны. В ходе мероприятия были продемонстрированы новые объекты, возведённые в разных регионах России.

В ходе видеоконференции он рассказал, что в строительной отрасли работают миллионы специалистов, реализующих важнейшие проекты по всей стране. Они возводят жильё, образовательные и медицинские учреждения, развивают транспортную сеть и создают комфортную городскую среду. Президент особо выделил их вклад в достижение национальной цели – улучшение условий жизни россиян.