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6 августа, 16:24

Путин поздравил строителей с профессиональным праздником

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин поздравил строителей с их профессиональным праздником. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства принял участие в церемонии открытия новых инфраструктурных объектов.

Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия новых инфраструктурных объектов. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

Путин отметил, что рад приветствовать всех в преддверии Дня строителя и поздравить как действующих работников, так и ветеранов отрасли. Он подчеркнул важность вклада строителей в развитие страны. В ходе мероприятия были продемонстрированы новые объекты, возведённые в разных регионах России.

В ходе видеоконференции он рассказал, что в строительной отрасли работают миллионы специалистов, реализующих важнейшие проекты по всей стране. Они возводят жильё, образовательные и медицинские учреждения, развивают транспортную сеть и создают комфортную городскую среду. Президент особо выделил их вклад в достижение национальной цели – улучшение условий жизни россиян.

Путин принимает Уиткоффа в Кремле
Путин принимает Уиткоффа в Кремле

Ранее сообщалось, что Владимир Путин принял в Кремле председателя Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Стороны обсудили приоритетные проекты корпорации, направленные на укрепление технологического потенциала страны.

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Юлия Сафиулина
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