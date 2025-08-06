Французы вышлют из страны наглого марокканца, прикурившего от Вечного огня
Марокканцу, прикурившему от Вечного огня в Париже, аннулируют вид на жительство
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Дерзкому мигранту из Марокко, решившему прикурить сигарету от Вечного огня у Триумфальной арки в Париже, аннулируют вид на жительство. Об этом сообщает газета Figaro со ссылкой на источник, близкий к делу.
По данным издания, речь идёт о 47-летнем мужчине. У него оформлен вид на жительство, действующий до октября 2025 года. В данный момент мужчина всё ещё находится под стражей, ему грозит до года лишения свободы и штраф в размере 15 тысяч евро.
Отмечается, что подозреваемый уже был известен правоохранительным органам за ряд правонарушений, включая угон автомобиля, причинение ущерба, насилие и публичные оскорбления по расовому признаку.
Как ранее сообщил министр внутренних дел Брюно Ретайо, злоумышленник задержан и будет привлечён к ответственности за осквернение места захоронения. Также он объявил о планах отозвать у мужчины вид на жительство. А ранее случай осквернения Вечного огня произошёл в Туле, где турист справил нужду прямо у мемориала. Против него возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.