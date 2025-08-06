Французы вышлют из страны наглого марокканца, прикурившего от Вечного огня

Дерзкому мигранту из Марокко, решившему прикурить сигарету от Вечного огня у Триумфальной арки в Париже, аннулируют вид на жительство. Об этом сообщает газета Figaro со ссылкой на источник, близкий к делу.

По данным издания, речь идёт о 47-летнем мужчине. У него оформлен вид на жительство, действующий до октября 2025 года. В данный момент мужчина всё ещё находится под стражей, ему грозит до года лишения свободы и штраф в размере 15 тысяч евро.

Отмечается, что подозреваемый уже был известен правоохранительным органам за ряд правонарушений, включая угон автомобиля, причинение ущерба, насилие и публичные оскорбления по расовому признаку.