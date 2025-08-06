Путин положительно оценил темпы дорожного строительства в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что строительный комплекс страны успешно справляется с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом он сообщил в ходе открытия новых инфраструктурных объектов в регионах.

«Рассчитываю, что все поставленные в нём задачи наш строительный комплекс выполнит на отлично. По итогам прошлого года к нормативному состоянию приведено более 55% региональных дорог», — подчеркнул глава государства.

Глава государства выразил уверенность, что все задачи проекта будут выполнены на отлично.