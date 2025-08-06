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Регион
6 августа, 16:30

Путин положительно оценил темпы дорожного строительства в России

Путин: Более 55% региональных дорог приведены к нормативу

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что строительный комплекс страны успешно справляется с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом он сообщил в ходе открытия новых инфраструктурных объектов в регионах.

«Рассчитываю, что все поставленные в нём задачи наш строительный комплекс выполнит на отлично. По итогам прошлого года к нормативному состоянию приведено более 55% региональных дорог», — подчеркнул глава государства.

Глава государства выразил уверенность, что все задачи проекта будут выполнены на отлично.

Путин поздравил строителей с профессиональным праздником
Путин поздравил строителей с профессиональным праздником

Ранее сообщалось, что Владимир Путин принял в Кремле председателя Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Стороны обсудили приоритетные проекты корпорации, направленные на укрепление технологического потенциала страны.

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Мария Любицкая
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