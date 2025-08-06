Хуснуллин: В России замедлились темпы строительства, но ситуация под контролем
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В России наблюдается замедление темпов строительства. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе церемонии открытия новых инфраструктурных объектов в регионах.
«В текущих экономических условиях наблюдается некое замедление в области строительства, но мы постоянно эту ситуацию совместно с регионами мониторим, контролируем каждого застройщика», — заявил вице-премьер.
Он добавил, что главная задача на данный момент — завершение строительства всех домов, несмотря на сложившуюся ситуацию.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал положительную динамику в дорожном строительстве. По его словам, по итогам прошлого года более 55% региональных дорог приведены в нормативное состояние.