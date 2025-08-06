Хуснуллин: В России замедлились темпы строительства, но ситуация под контролем

В России наблюдается замедление темпов строительства. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе церемонии открытия новых инфраструктурных объектов в регионах.

«В текущих экономических условиях наблюдается некое замедление в области строительства, но мы постоянно эту ситуацию совместно с регионами мониторим, контролируем каждого застройщика», — заявил вице-премьер.

Он добавил, что главная задача на данный момент — завершение строительства всех домов, несмотря на сложившуюся ситуацию.