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Регион
6 августа, 16:56

Путин отметил самоотверженные усилия строителей по восстановлению новых регионов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин высоко оценил работу строителей, восстанавливающих инфраструктуру новых регионов. Данное заявление он сделал в ходе видеоконференции, посвящённой вводу в строй инфраструктурных объектов в субъектах РФ.

Особые слова благодарности глава государства адресовал тем, кто работает на исторических территориях Донбасса и Новороссии. Путин подчеркнул, что, несмотря на сложные условия, строители активно ведут работы по восстановлению жилого фонда, промышленных предприятий, транспортных сетей и коммунального хозяйства. Президент отметил их самоотверженность и профессиональный подход к реализации масштабных задач.

Путин положительно оценил темпы дорожного строительства в России
Путин положительно оценил темпы дорожного строительства в России

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравил строителей с их профессиональным праздником. Он отметил, что рад приветствовать всех в преддверии Дня строителя и поздравить как действующих работников, так и ветеранов отрасли. Вместе с тем глава государства подчеркнул важность вклада строителей в развитие страны.

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Юлия Сафиулина
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