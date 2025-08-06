Путин отметил самоотверженные усилия строителей по восстановлению новых регионов

Российский лидер Владимир Путин высоко оценил работу строителей, восстанавливающих инфраструктуру новых регионов. Данное заявление он сделал в ходе видеоконференции, посвящённой вводу в строй инфраструктурных объектов в субъектах РФ.

Особые слова благодарности глава государства адресовал тем, кто работает на исторических территориях Донбасса и Новороссии. Путин подчеркнул, что, несмотря на сложные условия, строители активно ведут работы по восстановлению жилого фонда, промышленных предприятий, транспортных сетей и коммунального хозяйства. Президент отметил их самоотверженность и профессиональный подход к реализации масштабных задач.