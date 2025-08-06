«Взять языка»: Депутат указал на след НАТО в конфликте на Украине после захвата британцев в Очакове
Журавлёв: Захват британских наёмников в Очакове доказывает след НАТО в конфликте
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Российский спецназ провёл успешный рейд в Очакове, захватив британских диверсантов. Этот факт подтверждает активное участие НАТО в конфликте на Украине. Об этом рассказал Life.ru депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.
В Великую Отечественную войну это называлось «взять языка» — разведчики старались захватить офицера Вермахта повыше по званию, чтобы получить важную информацию. Так и сейчас, если этих британцев развязать и взять у них показания, можно узнать много интересного: о поставках оружия и о том, кто отдаёт приказы.
Запад давно перестал быть сторонним наблюдателем, и теперь война идёт не только с ВСУ, но и с вооружёнными структурами НАТО, указал собеседник Life.ru.
«И Лондону, кстати, теперь гораздо сложнее будет делать вид, что он лишь сторонний наблюдатель в этом конфликте. Запад увяз в нём по самые уши, и это очередное тому доказательство — воевать нам приходится вовсе не только с ВСУ, а со структурами НАТО», — заключил парламентарий.
Напомним, ранее российский спецназ провёл секретную операцию «Скат-12» в Очакове Николаевской области, захватив в плен высокопоставленных британских военных. Среди пленных оказались полковник Эдвард Блейк из управления специальных психологических операций, подполковник Ричард Кэрролл из Минобороны Великобритании и офицер разведки. Они были захвачены с документами и полной экипировкой.