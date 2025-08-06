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6 августа, 19:24

«Взять языка»: Депутат указал на след НАТО в конфликте на Украине после захвата британцев в Очакове

Журавлёв: Захват британских наёмников в Очакове доказывает след НАТО в конфликте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Российский спецназ провёл успешный рейд в Очакове, захватив британских диверсантов. Этот факт подтверждает активное участие НАТО в конфликте на Украине. Об этом рассказал Life.ru депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

В Великую Отечественную войну это называлось «взять языка» — разведчики старались захватить офицера Вермахта повыше по званию, чтобы получить важную информацию. Так и сейчас, если этих британцев развязать и взять у них показания, можно узнать много интересного: о поставках оружия и о том, кто отдаёт приказы.

Алексей Журавлёв

Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне

В Великую Отечественную войну это называлось «взять языка» — разведчики старались захватить офицера Вермахта повыше по званию, чтобы получить важную информацию. Так и сейчас, если этих британцев развязать и взять у них показания, можно узнать много интересного: о поставках оружия и о том, кто отдаёт приказы.
В Великую Отечественную войну это называлось «взять языка» — разведчики старались захватить офицера Вермахта повыше по званию, чтобы получить важную информацию. Так и сейчас, если этих британцев развязать и взять у них показания, можно узнать много интересного: о поставках оружия и о том, кто отдаёт приказы.

Запад давно перестал быть сторонним наблюдателем, и теперь война идёт не только с ВСУ, но и с вооружёнными структурами НАТО, указал собеседник Life.ru.

«И Лондону, кстати, теперь гораздо сложнее будет делать вид, что он лишь сторонний наблюдатель в этом конфликте. Запад увяз в нём по самые уши, и это очередное тому доказательство — воевать нам приходится вовсе не только с ВСУ, а со структурами НАТО», — заключил парламентарий.

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Напомним, ранее российский спецназ провёл секретную операцию «Скат-12» в Очакове Николаевской области, захватив в плен высокопоставленных британских военных. Среди пленных оказались полковник Эдвард Блейк из управления специальных психологических операций, подполковник Ричард Кэрролл из Минобороны Великобритании и офицер разведки. Они были захвачены с документами и полной экипировкой.

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Мария Любицкая
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