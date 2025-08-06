Глава РФПИ Дмитриев подтвердил прогресс в переговорах России и США по Украине
Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru
Глава РФПИ и спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что наблюдается прогресс в переговорах России и США по Украине. Таким образом он прокомментировал ответ американского лидера Дональда Трампа заявившего о «крайне продуктивной встрече» своего спецпосланника Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным.
«Прогресс есть, и политические силы возобладают», — написал он на своей странице в социальной сети X.
Напомним, Дональд Трамп ранее заявил, что в ходе встречи Стивена Уиткоффа с Владимиром Путиным был достигнут большой прогресс по урегулированию на Украине. Он пообещал, что в ближайшее время участники переговорного процесса будут работать над завершением конфликта.
Владимир Путин принял Стивена Уиткоффа сегодня в Кремле. Переговоры продолжались около трёх часов. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, стороны обсуждали перспективы мирного урегулирования на Украине, а также двусторонние отношения между Россией и США. Ушаков отметил, что диалог вышел конструктивным и полезным для всех. Визит Уиткоффа состоялся за два дня до истечения ультиматума, объявленного американским президентом в связи с украинским вопросом.