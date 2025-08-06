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Регион
6 августа, 18:12

Глава РФПИ Дмитриев подтвердил прогресс в переговорах России и США по Украине

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Глава РФПИ и спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что наблюдается прогресс в переговорах России и США по Украине. Таким образом он прокомментировал ответ американского лидера Дональда Трампа заявившего о «крайне продуктивной встрече» своего спецпосланника Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным.

«Прогресс есть, и политические силы возобладают», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Напомним, Дональд Трамп ранее заявил, что в ходе встречи Стивена Уиткоффа с Владимиром Путиным был достигнут большой прогресс по урегулированию на Украине. Он пообещал, что в ближайшее время участники переговорного процесса будут работать над завершением конфликта.

Уиткофф перед переговорами в Кремле позавтракал гранд-чебуреком за 500 рублей
Уиткофф перед переговорами в Кремле позавтракал гранд-чебуреком за 500 рублей

Владимир Путин принял Стивена Уиткоффа сегодня в Кремле. Переговоры продолжались около трёх часов. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, стороны обсуждали перспективы мирного урегулирования на Украине, а также двусторонние отношения между Россией и США. Ушаков отметил, что диалог вышел конструктивным и полезным для всех. Визит Уиткоффа состоялся за два дня до истечения ультиматума, объявленного американским президентом в связи с украинским вопросом.

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Юлия Сафиулина
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