Глава РФПИ Дмитриев подтвердил прогресс в переговорах России и США по Украине

Глава РФПИ и спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что наблюдается прогресс в переговорах России и США по Украине. Таким образом он прокомментировал ответ американского лидера Дональда Трампа заявившего о «крайне продуктивной встрече» своего спецпосланника Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным.

«Прогресс есть, и политические силы возобладают», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Напомним, Дональд Трамп ранее заявил, что в ходе встречи Стивена Уиткоффа с Владимиром Путиным был достигнут большой прогресс по урегулированию на Украине. Он пообещал, что в ближайшее время участники переговорного процесса будут работать над завершением конфликта.