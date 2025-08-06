Боец спецподразделения ГУР Украины встретил страшную смерть в Сумской области

В Сумской области погиб военнослужащий спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины Даниил Кандыба с позывным Тимур. Как сообщает ТАСС, его смерть подтвердили в российских силовых структурах.

«Данную информацию также подтверждают украинские некрологи, в которых сообщается, что он сгорел заживо во время выполнения боевой задачи», — уточняет агентство.

Российские силовики предположили, что Кандыба погиб в своей бронемашине, которую Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили с помощью FPV-дронов. Параллельно с гибелью украинского спецназовца официальный канал ГУР продемонстрировал «успешную» работу подразделения по вырубке лесов в Сумской области с использованием винтовок AR-15.