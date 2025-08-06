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Регион
6 августа, 20:06

Боец спецподразделения ГУР Украины встретил страшную смерть в Сумской области

ТАСС: Спецназовец ГУР Украины заживо сгорел в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В Сумской области погиб военнослужащий спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины Даниил Кандыба с позывным Тимур. Как сообщает ТАСС, его смерть подтвердили в российских силовых структурах.

«Данную информацию также подтверждают украинские некрологи, в которых сообщается, что он сгорел заживо во время выполнения боевой задачи», — уточняет агентство.

Российские силовики предположили, что Кандыба погиб в своей бронемашине, которую Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили с помощью FPV-дронов. Параллельно с гибелью украинского спецназовца официальный канал ГУР продемонстрировал «успешную» работу подразделения по вырубке лесов в Сумской области с использованием винтовок AR-15.

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Ранее Life.ru писал, что украинский боевик погиб при создании фейкового видео о «перемоге». Вооружённые силы Украины попытались снять видео об успешных атаках на позиции Армии России в Сумской области, но инсценировка закончилась плачевно для одного из сержантов подразделения. В ролике показаны катания на багги и стрельба по деревьям, но реальных кадров атаки там нет.

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Юния Ларсон
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