Скончался руководитель СУ СКР по Карачаево-Черкесской Республике Николай Щепкин

В возрасте 49 лет скоропостижно ушёл из жизни Николай Вячеславович Щепкин, руководитель следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«Николай Щепкин был высококвалифицированным специалистом и прекрасным руководителем, посвятившим свою жизнь служению Отечеству», — уточнил Бастрыкин.

Глава Следкома отметил, что трудолюбие и принципиальность Щепкина были оценены как коллегами, так и сотрудниками других правоохранительных органов. Он отличался доброжелательностью и отзывчивостью, всегда готов был прийти на помощь нуждающимся.

Свой карьерный путь Николай Вячеславович начал следователем прокуратуры, затем занимал различные должности в Главном следственном управлении СК РФ и Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте. В 2019 году он был назначен руководителем следственного управления по Карачаево-Черкесской Республике.

Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким покойного, отметив, что светлая память о Щепкине навсегда останется в сердцах коллег. Следственный комитет окажет всю необходимую помощь и поддержку семье усопшего.