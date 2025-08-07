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Регион
6 августа, 21:43

Скончался руководитель СУ СКР по Карачаево-Черкесской Республике Николай Щепкин

Николай Щепкин. Обложка © Telegram / Следком

Николай Щепкин. Обложка © Telegram / Следком

В возрасте 49 лет скоропостижно ушёл из жизни Николай Вячеславович Щепкин, руководитель следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«Николай Щепкин был высококвалифицированным специалистом и прекрасным руководителем, посвятившим свою жизнь служению Отечеству», — уточнил Бастрыкин.

Глава Следкома отметил, что трудолюбие и принципиальность Щепкина были оценены как коллегами, так и сотрудниками других правоохранительных органов. Он отличался доброжелательностью и отзывчивостью, всегда готов был прийти на помощь нуждающимся.

Свой карьерный путь Николай Вячеславович начал следователем прокуратуры, затем занимал различные должности в Главном следственном управлении СК РФ и Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте. В 2019 году он был назначен руководителем следственного управления по Карачаево-Черкесской Республике.

Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким покойного, отметив, что светлая память о Щепкине навсегда останется в сердцах коллег. Следственный комитет окажет всю необходимую помощь и поддержку семье усопшего.

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Юния Ларсон
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