На архипелаге Земля Франца-Иосифа открыли необычный пункт выдачи заказов
Пункт выдачи. Обложка © Отделение почтовой связи Бухта Тихая — о. Гукера Земля Франца-Иосифа
В Сети появилось фото необычного пункта выдачи заказов, расположенного на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Некоторые СМИ назвали ПВЗ «самым жутким» в России. Он находится на самой северной точке страны, где по последней переписи проживают всего два человека.
Вход в здание защищён острыми гвоздями, которые предназначены для отпугивания белых медведей, — местных хищников, представляющих опасность для жителей и редких посетителей. Пункт выдачи работает всего один час в неделю, что делает его ещё более уникальным.
Ранее Life.ru писал, что в России могут запретить обустраивать ПВЗ в жилых домах. С соответствующей инициативой выступили члены Совфеда. Сенаторы считают, что наличие таких объектов в многоэтажках мешает жильцам – там всегда много грязи, шума. Кроме того, в случае необходимости к дому может не проехать спецтехника.