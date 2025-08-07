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6 августа, 22:13

На архипелаге Земля Франца-Иосифа открыли необычный пункт выдачи заказов

Пункт выдачи. Обложка © Отделение почтовой связи Бухта Тихая — о. Гукера Земля Франца-Иосифа

Пункт выдачи. Обложка © Отделение почтовой связи Бухта Тихая — о. Гукера Земля Франца-Иосифа

В Сети появилось фото необычного пункта выдачи заказов, расположенного на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Некоторые СМИ назвали ПВЗ «самым жутким» в России. Он находится на самой северной точке страны, где по последней переписи проживают всего два человека.

Вход в здание защищён острыми гвоздями, которые предназначены для отпугивания белых медведей, — местных хищников, представляющих опасность для жителей и редких посетителей. Пункт выдачи работает всего один час в неделю, что делает его ещё более уникальным.

В Дубне отец и сын избили полицейского, помешавшего им украсть товар из ПВЗ
В Дубне отец и сын избили полицейского, помешавшего им украсть товар из ПВЗ

Ранее Life.ru писал, что в России могут запретить обустраивать ПВЗ в жилых домах. С соответствующей инициативой выступили члены Совфеда. Сенаторы считают, что наличие таких объектов в многоэтажках мешает жильцам – там всегда много грязи, шума. Кроме того, в случае необходимости к дому может не проехать спецтехника.

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Юния Ларсон
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