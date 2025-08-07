На архипелаге Земля Франца-Иосифа открыли необычный пункт выдачи заказов

В Сети появилось фото необычного пункта выдачи заказов, расположенного на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Некоторые СМИ назвали ПВЗ «самым жутким» в России. Он находится на самой северной точке страны, где по последней переписи проживают всего два человека.

Вход в здание защищён острыми гвоздями, которые предназначены для отпугивания белых медведей, — местных хищников, представляющих опасность для жителей и редких посетителей. Пункт выдачи работает всего один час в неделю, что делает его ещё более уникальным.