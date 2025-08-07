Трамп сообщил о серьёзных переговорах по урегулированию на Украине

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что установленный им ранее срок для урегулирования ситуации на Украине практически исчерпан, однако в данный момент продолжаются «очень серьёзные переговоры». Об этом республиканец заявил журналистам в Белом доме.

Хозяин Белого дома подтвердил, что ориентировался на десяти–двенадцатидневный период, добавив, что до его завершения остаётся совсем немного времени. По словам Трампа, основной упор сейчас делается на поиск договорённостей, которые позволят урегулировать конфликт.

При этом республиканец не стал уточнять, какие меры могут быть предприняты в отношении России, если к обозначенному сроку соглашение не будет достигнуто.