Трамп оценил шансы на личную встречу с Путиным в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности встречи с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшем будущем. В ходе пресс-конференции в Белом доме республиканец отметил, что существует хороший шанс того, что встреча состоится очень скоро.

«Мы ещё не решили, где пройдёт встреча, но у нас есть все основания полагать, что мы сможем завершить текущий раунд переговоров», — сказал американский лидер.