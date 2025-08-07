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6 августа, 22:27

Трамп оценил шансы на личную встречу с Путиным в ближайшее время

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности встречи с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшем будущем. В ходе пресс-конференции в Белом доме республиканец отметил, что существует хороший шанс того, что встреча состоится очень скоро.

«Мы ещё не решили, где пройдёт встреча, но у нас есть все основания полагать, что мы сможем завершить текущий раунд переговоров», — сказал американский лидер.

При этом детали предстоящей встречи пока не определены. Хозяин Белого дома добавил, что переговоры его спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве были «очень продуктивными». Однако Трамп подчеркнул, что назвать их прорывом не может, поскольку речь идёт о постепенной работе.

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Ранее в Белом доме заявили, что Россия выразила желание провести встречу с Трампом. Хотя источники NYT сообщили, что встреча может состояться уже на следующей неделе, в американской администрации усомнились в такой возможности, поскольку организация переговоров требует времени. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что в ближайшие дни Трамп может позвонить Путину. Вопрос о личной встрече президентов на следующей неделе остаётся открытым.

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Юния Ларсон
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