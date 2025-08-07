Спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова привлекла внимание международного сообщества остроумной шуткой в адрес США. Как сообщает китайское издание Baijiahao, отношения между Россией и Соединёнными Штатами вновь ухудшились на фоне новых угроз и санкций со стороны Вашингтона.

Недавно американский подполковник Джеффри Фриц предложил выкупить у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов, что, по его мнению, поможет США улучшить наблюдение за китайским флотом в Арктике. На это Захарова остроумно заметила, что если у Фрица действительно есть такие деньги, то ему стоит потратить их на погашение американского госдолга, который превышает 36 триллионов долларов. Это замечание, по мнению китайских журналистов, стало серьёзным ударом по «долларовой дипломатии» Штатов и продемонстрировало уязвимость американской экономики.