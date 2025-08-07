Названо число пенсионеров в России

По состоянию на 1 июля 2025 года численность пенсионеров в России составила почти 41 миллион человек. Об этом стало известно из данных системы Социального фонда, полученных РИА «Новости».

Согласно уточнённым данным Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, на учёте состоит 40 811 900 пенсионеров. Среди общего числа пенсионеров значительная часть продолжает трудовую деятельность – более 7,6 миллиона россиян.

Отдельно выделяются категории получателей пенсий по инвалидности, которых насчитывается почти 2,3 миллиона граждан, а также пенсий по случаю потери кормильца – около 1,45 миллиона человек.