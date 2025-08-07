Приговор Гуцул
7 августа, 01:48

Названо число пенсионеров в России

Соцфонд: Количество пенсионеров в России составило почти 41 миллион человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

По состоянию на 1 июля 2025 года численность пенсионеров в России составила почти 41 миллион человек. Об этом стало известно из данных системы Социального фонда, полученных РИА «Новости».

Согласно уточнённым данным Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, на учёте состоит 40 811 900 пенсионеров. Среди общего числа пенсионеров значительная часть продолжает трудовую деятельность – более 7,6 миллиона россиян.

Отдельно выделяются категории получателей пенсий по инвалидности, которых насчитывается почти 2,3 миллиона граждан, а также пенсий по случаю потери кормильца – около 1,45 миллиона человек.

Ранее Life.ru писал, что в ближайшие два года Россию ждёт отток работающих пенсионеров с рынка труда. Более миллиона человек могут завершить свою карьеру. Точные масштабы оттока будут зависеть от реакции работодателей и общей экономической ситуации. По данным Росстата, средняя продолжительность работы после выхода на пенсию в 2024 году составила 2,2 года.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Общество
