Названо число пенсионеров в России
По состоянию на 1 июля 2025 года численность пенсионеров в России составила почти 41 миллион человек. Об этом стало известно из данных системы Социального фонда, полученных РИА «Новости».
Согласно уточнённым данным Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, на учёте состоит 40 811 900 пенсионеров. Среди общего числа пенсионеров значительная часть продолжает трудовую деятельность – более 7,6 миллиона россиян.
Отдельно выделяются категории получателей пенсий по инвалидности, которых насчитывается почти 2,3 миллиона граждан, а также пенсий по случаю потери кормильца – около 1,45 миллиона человек.
Ранее Life.ru писал, что в ближайшие два года Россию ждёт отток работающих пенсионеров с рынка труда. Более миллиона человек могут завершить свою карьеру. Точные масштабы оттока будут зависеть от реакции работодателей и общей экономической ситуации. По данным Росстата, средняя продолжительность работы после выхода на пенсию в 2024 году составила 2,2 года.