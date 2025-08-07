Скончалась журналистка и автор документальных фильмов Эльза Лидегаард

Бывшая журналистка Эльза Лидегаард скончалась в возрасте 92 лет. Об этом сообщил её сын Мартин Лидегаард 4 августа в соцсети BlueSky.

«Моя мать прожила насыщенную жизнь до самого конца, окружённая 35 детьми, внуками и правнуками, и до последнего дня сохраняла бодрость», — отметил он.

Эльзе Лидегаард получила образование в области французского языка и эскимологии. В 1970–1980-х годах она занималась созданием телевизионных программ в культурном отделе DR. В числе её проектов — документальный фильм «С Данией в Зимбабве».

Она участвовала в основании движения «Бабушки и дедушки за убежище», которое проводило акции перед центром для беженцев Сандхольм и добивалось улучшения условий для детей в лагерях. Эльзе оставила после себя четырёх сыновей — Эйвинда, Крестена, Бо и Мартина, а также 13 внуков и 18 правнуков.