Военные корабли РФ и КНР начали патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Совместный отряд кораблей Военно-морского флота России и Народно-освободительной армии Китая приступил к патрулированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

Корабли вышли в Японское море для выполнения задач совместного патрулирования. В состав отряда вошли большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», эскадренный миноносец «Шаосин» и суда снабжения обеих стран. Основные задачи патрулирования включают укрепление военно-морского сотрудничества, поддержку мира и стабильности в регионе, мониторинг морской акватории и охрану объектов морской экономической деятельности России и Китая.

Кроме того, российские и китайские моряки планируют отработать вопросы маневрирования и взаимодействия в ходе совместных тренировок. Совместные военно-морские патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе проводятся ежегодно с 2021 года. Накануне завершились российско-китайские учения «Морское взаимодействие – 2025», которые проходили с 1 по 5 августа в акватории Японского моря.