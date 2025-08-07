Вооружённые силы Украины атаковали посëлок Афипский в Краснодарском крае
SHOT: Жители посëлка Афипский в Краснодарском крае сообщают о взрывах и пожаре
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky
Жители посëлка Афипский в Краснодарском крае сообщают о взрывах и пожаре. По предварительной информации, населëнный пункт пытались атаковать украинские беспилотники. Об этом сообщает SHOT.
Столб чëрного дыма. Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, мощный взрыв раздался в начале седьмого утра, после этого в районе одного из местных предприятий очевидцы увидели столб чëрного дыма. Официальной информации пока не было.
Ранее на севере Ростовской области отразили атаку Вооружённых сил Украины. Российские бойцы отразили атаку в Чертковском и Миллеровском районах. Предварительно, никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.