Вооружённые силы Украины атаковали посëлок Афипский в Краснодарском крае

Жители посëлка Афипский в Краснодарском крае сообщают о взрывах и пожаре. По предварительной информации, населëнный пункт пытались атаковать украинские беспилотники. Об этом сообщает SHOT.

Столб чëрного дыма. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, мощный взрыв раздался в начале седьмого утра, после этого в районе одного из местных предприятий очевидцы увидели столб чëрного дыма. Официальной информации пока не было.