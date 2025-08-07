Приговор Гуцул
7 августа, 05:06

В Мьянме умер исполняющий обязанности президента Мьин Шве

Мьин Шве. Обложка © X / Rohingya Witness

В четверг в Мьянме скончался исполняющий обязанности президента Мьин Шве. Ему было 74 года. Об этом сообщил Государственный административный совет.

«Исполняющий обязанности президента скончался сегодня в 8:28 утра на койке армейского госпиталя № 2. Сообщается, что похороны временного президента пройдут как государственные», — говорится в сообщении.

Мьин Шве занимал пост вице-президента с 2016 года. После военного переворота, произошедшего 1 февраля 2021 года, был назначен временным главой государства вместо Вин Мьина, отстранённого военными после захвата власти.

