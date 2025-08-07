Двум школьникам предъявили обвинения в попытке убить ядом офицера в Новосибирске

В Новосибирской области следственные органы возбудили уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, обвиняемых в попытке убийства военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Подростки наносят яд на машину. Видео © Telegram / Следком

По версии следствия, подростки действовали по заданию украинских спецслужб, которые обещали денежное вознаграждение за устранение российского офицера. Для реализации преступного плана им передали три ёмкости с опасными химическими веществами, которые они нанесли на автомобиль жертвы.

«Противоправная деятельность подростков была пресечена сотрудниками УФСБ России. Военнослужащий не пострадал. Несовершеннолетние были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Им предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в публикации.

В рамках предварительного расследования назначены психолого-психиатрические экспертизы, а также проводится комплекс следственных мероприятий для сбора доказательств по делу. Расследование продолжается с целью полного восстановления картины происшествия.