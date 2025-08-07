Хакеры пытались обрушить сайт со списком 1000 пленных солдат ВСУ, которых не забирает Киев

Сайт со списком пленных украинских военнослужащих, которых Киев не спешит обменивать, подвергся хакерской атаке. Там содержатся в том числе Ф.И.О., возраст и подразделения ВСУ, где проходили службу 1000 бойцов, сообщил в своём Telegram-канале военный блогер Борис Рожин.

Сайт 1000ua.ru был запущен 6 августа и подвергся DDoS-атаке практически сразу после этого. При этом атака, по предварительным данным, осуществлялась с территории Украины.