Хакеры пытались обрушить сайт со списком 1000 пленных солдат ВСУ, которых не забирает Киев
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024
Сайт со списком пленных украинских военнослужащих, которых Киев не спешит обменивать, подвергся хакерской атаке. Там содержатся в том числе Ф.И.О., возраст и подразделения ВСУ, где проходили службу 1000 бойцов, сообщил в своём Telegram-канале военный блогер Борис Рожин.
Сайт 1000ua.ru был запущен 6 августа и подвергся DDoS-атаке практически сразу после этого. При этом атака, по предварительным данным, осуществлялась с территории Украины.
Ранее сообщалось, что Киев исключил из списков на обмен 1000 своих пленных военнослужащих. Данную информацию подтвердил помощник президента России и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.