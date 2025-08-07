Верховный суд разрешил лишать детей наследства после смерти родителей

Верховный суд Российской Федерации вынес постановление, согласно которому полное прекращение общения с отцом может стать основанием для отказа в наследовании. Толчком послужила история жительницы Новокузнецка в Кемеровской области.

После развода её отец некоторое время поддерживал связь с дочерью и выплачивал алименты, однако потом он завёл новую семью, переехал в Москву и перестал общаться с ней. В 2022 году его не стало. Когда женщина обратилась к нотариусу с просьбой принять наследство, ей было отказано — прошло более шести месяцев со дня смерти наследодателя, а имущество было распределено между вдовой и сыном покойного.

Женщина оспорила это решение в суде, и три инстанции приняли сторону истца. Однако Верховный суд отменил предыдущие решения, подчеркнув, что расстояние между местами проживания не является уважительной причиной для пропуска срока оформления наследства.