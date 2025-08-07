Приговор Гуцул
Камеры сняли двух подростков при попытке насмерть отравить российского военного

Камеры зафиксировали момент покушения на российского военного в Новосибирской области, которого пытались убить двое несовершеннолетних подростков с помощью смертельного яда. Кадры опубликовали представители Следственного комитета России.

Момент покушения на российского военного при помощи яда попал на видео. Видео © Telegram / Следком

На видеозаписи видно, как подростки, одетые в капюшоны, маски и перчатки, совершают некие действия возле автомобиля Nissan Juke. Затем они выбрасывают в мусорную урну предмет, похожий на ватную палочку, и перчатки.

Следователи уже успешно изъяли вещественные доказательства преступления, в частности, колбу с надписью «Вещество с зеркала заднего автомобиля Nissan Juke». Несовершеннолетним уже предъявлено обвинение в покушении на военнослужащего. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 105 УК РФ – покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске двое подростков, с целью убийства владельца, обработали его припаркованный автомобиль ядовитым веществом. Они нанесли отравляющую смесь на поверхности, к которым мог прикоснуться водитель. Однако их план не был реализован. В Следственном комитете подтвердили, что машина принадлежала российскому офицеру.

Обложка © Telegram / Следком

Наталья Афонина
