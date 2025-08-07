Приговор Гуцул
Регион
7 августа, 07:47

В Ростехе раскрыли, как «Искандеры»наносят мультифакторное поражение ВСУ

Ростех: Ракетами Искандера можно наносить комбинированные удары

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Оперативно-тактического комплекса «Искандер» на сегодня является одним из самых опасных для ВСУ вооружений в зоне СВО, особенно для тыла противника. Как рассказали в госкорпорации Ростех, ракеты могут бить разными боевыми частями по одному объекту и наносить мультифакторное поражение.

«Один из вариантов его применения — комбинированные удары ракетами с разными боевыми частями по одному объекту. Это обеспечивает эффект мультифакторного поражения. С учётом высокой точности и идеальной синхронизации ударов, у противника не остаётся никаких шансов», — сказали в Ростехе.

Яркая ночь: как «Герани» и «Искандеры» накрыли лагерь ВСУ, порт Очакова и военные эшелоны
А ранее «Искандеры» накрыли учебный центр «Десна» Вооружённых сил Украины в Черниговской области. Для атаки применили два комплекса. По данным военкоров, в результате было уничтожено до двух сотен военных противника.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ростех
  • ВС РФ
  • Политика
