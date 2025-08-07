В Ростехе раскрыли, как «Искандеры»наносят мультифакторное поражение ВСУ

Оперативно-тактического комплекса «Искандер» на сегодня является одним из самых опасных для ВСУ вооружений в зоне СВО, особенно для тыла противника. Как рассказали в госкорпорации Ростех, ракеты могут бить разными боевыми частями по одному объекту и наносить мультифакторное поражение.

«Один из вариантов его применения — комбинированные удары ракетами с разными боевыми частями по одному объекту. Это обеспечивает эффект мультифакторного поражения. С учётом высокой точности и идеальной синхронизации ударов, у противника не остаётся никаких шансов», — сказали в Ростехе.