Среди 1 тысячи военнопленных, которых Киев решил пока не менять и вычеркнул из списков на обмен, нет ни одного офицера. Большинство брошенных Украиной бойцов — солдаты и матросы, сообщили в военно-дипломатических кругах.

По данным ТАCC, в «‎чёрном» списке Киева нет ни одного офицера, около 70% — это солдаты, рядовые и матросы, а более 140 пленных ВСУшников — мобилизованные.