7 августа, 08:48

Стало известно содержание «‎чёрного» списка военнопленных, которых Зеленский запретил менять

Среди военнопленных, которых Киев вычеркнул из обмена, нет ни одного офицера

Обложка © Минобороны РФ

Среди 1 тысячи военнопленных, которых Киев решил пока не менять и вычеркнул из списков на обмен, нет ни одного офицера. Большинство брошенных Украиной бойцов — солдаты и матросы, сообщили в военно-дипломатических кругах.

По данным ТАCC, в «‎чёрном» списке Киева нет ни одного офицера, около 70% — это солдаты, рядовые и матросы, а более 140 пленных ВСУшников — мобилизованные.

Хакеры пытались обрушить сайт со списком 1000 пленных солдат ВСУ, которых не забирает Киев

Ранее помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что третий этап обмена пленными между Россией и Украиной оказался под угрозой срыва из-за Киева. Дело в том, что Украина отказывается принять около тысячи военнослужащих ВСУ.

