Стало известно содержание «чёрного» списка военнопленных, которых Зеленский запретил менять
Среди военнопленных, которых Киев вычеркнул из обмена, нет ни одного офицера
Обложка © Минобороны РФ
Среди 1 тысячи военнопленных, которых Киев решил пока не менять и вычеркнул из списков на обмен, нет ни одного офицера. Большинство брошенных Украиной бойцов — солдаты и матросы, сообщили в военно-дипломатических кругах.
По данным ТАCC, в «чёрном» списке Киева нет ни одного офицера, около 70% — это солдаты, рядовые и матросы, а более 140 пленных ВСУшников — мобилизованные.
Ранее помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что третий этап обмена пленными между Россией и Украиной оказался под угрозой срыва из-за Киева. Дело в том, что Украина отказывается принять около тысячи военнослужащих ВСУ.