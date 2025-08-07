Мосгорсуд оставил в СИЗО главреда Baza Глеба Трифонова

Мосгорсуд оставил в СИЗО главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова по делу о даче взяток, передает корреспондент Life.ru из зала суда.

Защита просила отпустить журналиста под домашний арест под залог в 3 млн рублей. Адвокат сообщил, что у матери Трифонова обнаружена онкология, Юлия Павловна инвалид II группы, находится на иждивении у сына. Сам Трифонов на заседании заявил, что он не преступник, а журналист.