Мосгорсуд оставил в СИЗО главреда Baza Глеба Трифонова
Глеб Трифонов. Фото © Life.ru
Мосгорсуд оставил в СИЗО главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова по делу о даче взяток, передает корреспондент Life.ru из зала суда.
Защита просила отпустить журналиста под домашний арест под залог в 3 млн рублей. Адвокат сообщил, что у матери Трифонова обнаружена онкология, Юлия Павловна инвалид II группы, находится на иждивении у сына. Сам Трифонов на заседании заявил, что он не преступник, а журналист.
Суд жалобу отклонил.
Напомним, Трифонову сегодня предъявлено обвинение в даче взятки — ему и продюсеру Baza Татьяне Лукьяновой грозит до 12 лет лишения свободы. Они проходят по делу в рамках расследования о превышении полномочий полицейскими, которые, как предполагается, передавали каналу закрытую информацию.