7 августа, 09:15

В Москве проходит церемония прощания с Борисом Юханановым

Обложка © Wikipedia / Олимпия Орлова

В Москве сегодня утром началась гражданская панихида посвящённая художественному руководителю «Электротеатра «Станиславский» Борису Юхананову. Прощание с мастером проходит на сцене, где коллеги и почитатели его таланта собрались, чтобы отдать дань уважения ещё до официального начала церемонии.

Многие пришли с цветами. Похороны художественного руководителя состоятся на Троекуровском кладбище.

Юхананов превратил «Электротеатр Станиславский» в пространство для открытого диалога
Напомним, Борис Юхананов был выдающимся художественным руководителем «Электротеатра Станиславский», его работы оказали значительное влияние на театральное искусство. Режиссёр скончался 5 августа в возрасте 67 лет из-за сердечной недостаточности.

