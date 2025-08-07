В Москве проходит церемония прощания с Борисом Юханановым

В Москве сегодня утром началась гражданская панихида посвящённая художественному руководителю «Электротеатра «Станиславский» Борису Юхананову. Прощание с мастером проходит на сцене, где коллеги и почитатели его таланта собрались, чтобы отдать дань уважения ещё до официального начала церемонии.