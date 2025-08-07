В Москве проходит церемония прощания с Борисом Юханановым
Обложка © Wikipedia / Олимпия Орлова
В Москве сегодня утром началась гражданская панихида посвящённая художественному руководителю «Электротеатра «Станиславский» Борису Юхананову. Прощание с мастером проходит на сцене, где коллеги и почитатели его таланта собрались, чтобы отдать дань уважения ещё до официального начала церемонии.
Многие пришли с цветами. Похороны художественного руководителя состоятся на Троекуровском кладбище.
Напомним, Борис Юхананов был выдающимся художественным руководителем «Электротеатра Станиславский», его работы оказали значительное влияние на театральное искусство. Режиссёр скончался 5 августа в возрасте 67 лет из-за сердечной недостаточности.