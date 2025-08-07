Менеджер сайта Mangalib оштрафован на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ*

Игорь Кваст, управляющий крупнейшим в российском интернете ресурсом с комиксами и мангой Mangalib, получил штраф в размере 1 миллиона рублей по нескольким административным делам. Его обвиняют в пропаганде ЛГБТ* (статья 6.21 КоАП РФ). Об этом сообщает «Постньюс».

Последнее взыскание было вынесено 4 августа — тогда сумма штрафа составила 200 тысяч рублей. Поводом послужила манга «Реинкарнация в колизее», в сюжете которой правоохранители усмотрели сцены сексуальных отношений между женщинами.

Ранее Кваст уже трижды привлекался к ответственности по схожим статьям, включая случаи, связанные с несовершеннолетними. Так, 26 июня ему назначили штраф в 400 тысяч рублей за изображение отношений между детьми в манге «Девушка революционерка Утена: Театральная версия». Ещё два раза — 29 июня — были наложены штрафы по 200 тысяч рублей за сцены интимной близости между мужчинами в произведениях «Фудзоси Хару-тян любит выпить» и «Банановая рыба».

Менеджер не присутствовал ни на одном из судебных заседаний. При этом все материалы с обвиняемым ЛГБТ*-контентом, упомянутые в делах, уже удалены с сайта Mangalib.

Кроме того, рассматриваются еще семь административных дел: четыре касаются пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних (часть 4 статьи 6.21), три — среди взрослых (часть 3 статьи 6.21). По ним Кваст рискует получить дополнительные штрафы на общую сумму около 2,2 миллиона рублей.