Детей из летнего лагеря на Сугояке досрочно отправили по домам из-за отравления 22 ребят

Детский лагерь «Черёмушки» на озере Сугояк в Челябинской области приостановил работу после массового отравления 22 детей, ребят досрочно отправили по домам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«В течение двух дней к медикам за помощью обратились 22 ребёнка — дети жаловались на тошноту. Работа оздоровительного лагеря для детей приостановлена», — отметили в ведомстве.

Причина инфекции пока не установлена. В ходе проверки эпидемиологи обнаружили грубые нарушения санитарных норм. Персонал пищеблока временно отстранён от работы до получения результатов лабораторных исследований.