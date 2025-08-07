Приговор Гуцул
7 августа, 09:24

Детей из летнего лагеря на Сугояке досрочно отправили по домам из-за отравления 22 ребят

Роспотребнадзор: Лагерь на озере Сугояк закрыли после отравления 22 детей

Детский лагерь «Черёмушки» на озере Сугояк в Челябинской области приостановил работу после массового отравления 22 детей, ребят досрочно отправили по домам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«В течение двух дней к медикам за помощью обратились 22 ребёнка — дети жаловались на тошноту. Работа оздоровительного лагеря для детей приостановлена», — отметили в ведомстве.

Причина инфекции пока не установлена. В ходе проверки эпидемиологи обнаружили грубые нарушения санитарных норм. Персонал пищеблока временно отстранён от работы до получения результатов лабораторных исследований.

Ранее мы сообщали, что в оздоровительном лагере «Родник» (Бурятия) зарегистрировали вспышку норовирусной инфекции. Заболели 24 человека — дети и сотрудники лагеря. В связи с ЧП учреждение временно закрылось.

