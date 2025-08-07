Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

7 августа, 09:29

Суд вынес приговор фигурантам дела об афере с особняком Чубайса

Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Хамовнический суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о краже имущества у Анатолия Чубайса на сумму 65 миллионов рублей. Им назначили наказание в виде лишения свободы на сроки до 7 лет.

«Признать подсудимого Сучкова виновным и назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — огласил решение судья.

Остальные обвиняемые получили наказание от 3 лет 10 месяцев. Так, Муса Садаев был приговорён к 4,5 года лишения свободы в колонии; его, а также Илью Сучкова (для которого прокурор запрашивал 9 лет заключения), взяли под стражу непосредственно в зале суда. Антону Полякову суд назначил 4 года и 4 месяца колонии, а Алексею Уляхину — 3 года и 10 месяцев. Однако с учётом зачтённого времени, проведённого под мерой пресечения, суд принял решение освободить обоих от дальнейшего отбывания наказания.

Напомним, что наряду с Сучковым на скамье подсудимых находились бывший член политсовета «Парнаса» Муса Садаев и двое охранников Антон Поляков и Алексей Уляхин. Все обвиняемые были признаны виновными в краже и мошенничестве в особо крупном размере. До вынесения приговора все фигуранты находились под подпиской о невыезде.

