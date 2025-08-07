Суд вынес приговор фигурантам дела об афере с особняком Чубайса

Хамовнический суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о краже имущества у Анатолия Чубайса на сумму 65 миллионов рублей. Им назначили наказание в виде лишения свободы на сроки до 7 лет.

«Признать подсудимого Сучкова виновным и назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — огласил решение судья.

Остальные обвиняемые получили наказание от 3 лет 10 месяцев. Так, Муса Садаев был приговорён к 4,5 года лишения свободы в колонии; его, а также Илью Сучкова (для которого прокурор запрашивал 9 лет заключения), взяли под стражу непосредственно в зале суда. Антону Полякову суд назначил 4 года и 4 месяца колонии, а Алексею Уляхину — 3 года и 10 месяцев. Однако с учётом зачтённого времени, проведённого под мерой пресечения, суд принял решение освободить обоих от дальнейшего отбывания наказания.