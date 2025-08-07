Путин может посетить Индию уже в этом месяце

Президент России Владимир Путин планирует отправиться в Индию с официальным визитом в конце августа. Об этом секретарю Совета безопасности Сергею Шойгу на встрече в Москве сообщил советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал.

«Сейчас мы установили очень хорошие отношения, которые мы очень ценим, стратегическое партнёрство между нашими странами. Мы взаимодействуем на высоком уровне... Мы были рады узнать о визите президента Путина, намечающемся в конце августа в нашу страну», — сказал Довал.