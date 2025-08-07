В России появится сервис для маркировки ИИ-контента

В России планируется запуск передового сервиса для обозначения цифровых материалов, сгенерированных искусственным интеллектом. Целью данной инициативы является создание системы, способной распознавать фото-, видео- и аудиоконтент, созданный нейросетями. Об этом информирует издание «Ведомости».

Как утверждают источники, участвующие в разработке, новая система идентификации откажется от общепринятых методов, вроде видимых водяных знаков, которые легко удалить или скрыть. Вместо этого будет применяться микроскопический, незаметный для человеческого глаза элемент, который сможет быть обнаружен только с помощью специализированных анализирующих устройств. Такой подход призван значительно повысить надежность и защищённость маркировки.

Пользователям будет предоставлена возможность проверить, был ли тот или иной контент создан искусственным интеллектом, используя специальный сервис, предназначенный для расшифровки этой уникальной маркировки. Ожидается, что эта мера будет способствовать укреплению прозрачности и доверия в цифровой среде, а также станет важным шагом в противодействии распространению поддельных данных.