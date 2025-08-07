«Пенициллин» против ВСУ: Стало известно, как ВС РФ «слышат» врага за десятки километров
Российские военные используют комплекс разведки Пенициллин для прослушки ВСУ
Комплекс разведки «Пенициллин». Обложка © Telegram / Ростех
Российские военные успешно применяют звукометрический комплекс «Пенициллин» на Красноармейском направлении для обнаружения действий ВСУ. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Комплекс фиксирует звуки артиллерийских выстрелов и взрывов, точно определяя их координаты. Для работы системы бойцы размещают в полевых условиях компактные звукоприёмники в виде куполов, чуть крупнее каски. «Пенициллин» способен улавливать акустические сигналы и вибрации на расстоянии нескольких десятков километров.
По словам командира отделения, обслуживающего комплекс, система автоматически анализирует данные и классифицирует события — будь то вражеский обстрел или ответные действия российской артиллерии. Он отметил, что военные могут идентифицировать не только тип оружия, но и конкретные модели, включая ствольные орудия, РСЗО и минометы.
Обработанная информация в реальном времени передаётся на командный пункт, после чего российские подразделения наносят удары по обнаруженным целям или направляют разведывательные дроны для уточнения данных.
Ранее Life.ru сообщал, что в рамках спецоперации российские военные провели точное поражение стратегического транспортного узла в Днепропетровском регионе. Ключевая железнодорожная развязка, использовавшаяся для передислокации украинской бронетехники и личного состава в зону Донбасса, была уничтожена высокоточным российским оружием. Из сводки Минобороны РФ следует, что хаб стал добычей смертоносного «русского квартета».