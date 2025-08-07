Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 10:05

«Пенициллин» против ВСУ: Стало известно, как ВС РФ «слышат» врага за десятки километров

Российские военные используют комплекс разведки Пенициллин для прослушки ВСУ

Комплекс разведки «Пенициллин». Обложка © Telegram / Ростех

Комплекс разведки «Пенициллин». Обложка © Telegram / Ростех

Российские военные успешно применяют звукометрический комплекс «Пенициллин» на Красноармейском направлении для обнаружения действий ВСУ. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Комплекс фиксирует звуки артиллерийских выстрелов и взрывов, точно определяя их координаты. Для работы системы бойцы размещают в полевых условиях компактные звукоприёмники в виде куполов, чуть крупнее каски. «Пенициллин» способен улавливать акустические сигналы и вибрации на расстоянии нескольких десятков километров.

По словам командира отделения, обслуживающего комплекс, система автоматически анализирует данные и классифицирует события — будь то вражеский обстрел или ответные действия российской артиллерии. Он отметил, что военные могут идентифицировать не только тип оружия, но и конкретные модели, включая ствольные орудия, РСЗО и минометы.

Обработанная информация в реальном времени передаётся на командный пункт, после чего российские подразделения наносят удары по обнаруженным целям или направляют разведывательные дроны для уточнения данных.

«Полностью очистим»: Военный эксперт раскрыл сценарий развития СВО до конца 2025 года
«Полностью очистим»: Военный эксперт раскрыл сценарий развития СВО до конца 2025 года

Ранее Life.ru сообщал, что в рамках спецоперации российские военные провели точное поражение стратегического транспортного узла в Днепропетровском регионе. Ключевая железнодорожная развязка, использовавшаяся для передислокации украинской бронетехники и личного состава в зону Донбасса, была уничтожена высокоточным российским оружием. Из сводки Минобороны РФ следует, что хаб стал добычей смертоносного «русского квартета».

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar