«Пенициллин» против ВСУ: Стало известно, как ВС РФ «слышат» врага за десятки километров

Российские военные успешно применяют звукометрический комплекс «Пенициллин» на Красноармейском направлении для обнаружения действий ВСУ. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Комплекс фиксирует звуки артиллерийских выстрелов и взрывов, точно определяя их координаты. Для работы системы бойцы размещают в полевых условиях компактные звукоприёмники в виде куполов, чуть крупнее каски. «Пенициллин» способен улавливать акустические сигналы и вибрации на расстоянии нескольких десятков километров.

По словам командира отделения, обслуживающего комплекс, система автоматически анализирует данные и классифицирует события — будь то вражеский обстрел или ответные действия российской артиллерии. Он отметил, что военные могут идентифицировать не только тип оружия, но и конкретные модели, включая ствольные орудия, РСЗО и минометы.

Обработанная информация в реальном времени передаётся на командный пункт, после чего российские подразделения наносят удары по обнаруженным целям или направляют разведывательные дроны для уточнения данных.