В России подешевели легковушки
Автостат: Средневзвешенная цена легковушки в РФ упала до 3,14 миллиона рублей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /
В первом полугодии 2025 года в России зафиксировано небольшое снижение средневзвешенной цены на легковые автомобили. На данный момент цена нового транспорта составляет 3,14 миллиона рублей, а автомобиля с пробегом — 1,14 миллиона рублей. Об этом сообщило агентство «Автостат».
Агентство подчёркивает, что после нескольких лет непрерывного роста этот показатель начал снижаться. По сравнению с первым полугодием 2024 года, средневзвешенная цена нового автомобиля уменьшилась на 2%, а автомобиля с пробегом — на 3%.
Кроме того, стоимость новой машины второй год подряд превышает отметку в три миллиона рублей, а с пробегом — один миллион рублей.
Ранее Life.ru рассказал, что россиянам составили список самых популярных машин. Например, за последний месяц весны было продано 12 тысяч автомобилей Lada Granta, включая все модификации на её платформе. Эта модель традиционно сохраняет статус самой популярной машины в России.