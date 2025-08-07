В России подешевели легковушки

В первом полугодии 2025 года в России зафиксировано небольшое снижение средневзвешенной цены на легковые автомобили. На данный момент цена нового транспорта составляет 3,14 миллиона рублей, а автомобиля с пробегом — 1,14 миллиона рублей. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Агентство подчёркивает, что после нескольких лет непрерывного роста этот показатель начал снижаться. По сравнению с первым полугодием 2024 года, средневзвешенная цена нового автомобиля уменьшилась на 2%, а автомобиля с пробегом — на 3%.

Кроме того, стоимость новой машины второй год подряд превышает отметку в три миллиона рублей, а с пробегом — один миллион рублей.