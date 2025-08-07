Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 10:12

В России подешевели легковушки

Автостат: Средневзвешенная цена легковушки в РФ упала до 3,14 миллиона рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

В первом полугодии 2025 года в России зафиксировано небольшое снижение средневзвешенной цены на легковые автомобили. На данный момент цена нового транспорта составляет 3,14 миллиона рублей, а автомобиля с пробегом — 1,14 миллиона рублей. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Агентство подчёркивает, что после нескольких лет непрерывного роста этот показатель начал снижаться. По сравнению с первым полугодием 2024 года, средневзвешенная цена нового автомобиля уменьшилась на 2%, а автомобиля с пробегом — на 3%.

Кроме того, стоимость новой машины второй год подряд превышает отметку в три миллиона рублей, а с пробегом — один миллион рублей.

«Стратегическая ошибка»: Россиянам рассказали, как изменятся цены на автомобили к 2026 году
«Стратегическая ошибка»: Россиянам рассказали, как изменятся цены на автомобили к 2026 году

Ранее Life.ru рассказал, что россиянам составили список самых популярных машин. Например, за последний месяц весны было продано 12 тысяч автомобилей Lada Granta, включая все модификации на её платформе. Эта модель традиционно сохраняет статус самой популярной машины в России.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Новости экономики
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar