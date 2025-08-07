Стало известно о подвиге майора, который подорвал себя и бойцов ВСУ гранатой
Пограничник подорвал бойцов ВСУ при вторжении в Курскую область гранатой и погиб
В ходе прошлогоднего вторжения украинских сил на территорию Курской области российский пограничник совершил подвиг, проявив высшую степень самопожертвования: ради остановки наступления противника он подорвал гранату и погиб.
Сражение на границе произошло 5 августа 2024 года — за день до того, как украинские войска пересекли российскую границу. Отпор агрессору первыми дали майор Юрий Смолкотин и его подчинённые. Несмотря на численное превосходство противника и полученные ранения, офицер продолжал командовать боем.
Майор Юрий Смолкотин. Фото © «Месть доброй воли»
Когда удержание позиции стало абсолютно невозможным, майор прикрыл отход своих бойцов, передаёт военный ресурс «Месть доброй воли». При непосредственном приближении украинских солдат Смолкотин подорвал гранату. После этого его тело было подвергнуто интенсивному обстрелу со стороны украинских военнослужащих, которые, как сообщается, выпустили в него содержимое трех магазинов.
Ранее сообщалось, что в Курске почтили героев, защищавших жителей: на месте будущего памятника заложили мемориальный камень и создали Аллею роз в память о жертвах атак ВСУ. Церемония прошла 6 августа на комплексе «Курская дуга» с участием местных жителей и волонтёров. Врио губернатора Александр Хинштейн отметил, что памятник увековечит подвиг медиков, военных и добровольцев, помогавших эвакуировать и поддерживать людей в 2024 году.
Обложка © «Месть доброй воли».