В ходе прошлогоднего вторжения украинских сил на территорию Курской области российский пограничник совершил подвиг, проявив высшую степень самопожертвования: ради остановки наступления противника он подорвал гранату и погиб.

Сражение на границе произошло 5 августа 2024 года — за день до того, как украинские войска пересекли российскую границу. Отпор агрессору первыми дали майор Юрий Смолкотин и его подчинённые. Несмотря на численное превосходство противника и полученные ранения, офицер продолжал командовать боем.

Майор Юрий Смолкотин. Фото © «Месть доброй воли»

Когда удержание позиции стало абсолютно невозможным, майор прикрыл отход своих бойцов, передаёт военный ресурс «Месть доброй воли». При непосредственном приближении украинских солдат Смолкотин подорвал гранату. После этого его тело было подвергнуто интенсивному обстрелу со стороны украинских военнослужащих, которые, как сообщается, выпустили в него содержимое трех магазинов.