Подросток-каратист одним ударом навсегда «вырубил» друга из-за ремешка от часов на Урале

15-летний подросток погиб после конфликта из-за порванного ремешка от часов в посёлке Косулино Свердловской области. Драка произошла между тремя юношами во время прогулки. Об инциденте сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По словам знакомых, трое парней шли по дороге и шутили, однако в какой-то момент один из мальчиков случайно порвал ремешок часов другому. Владелец аксессуара, занимающийся карате, в ответ набросился на обидчика, а третий подросток попытался его остановить, но переборщил.

Один сильный удар в солнечное сплетение оказался роковым: мальчик потерял сознание, изо рта пошла кровь. Сотрудники ДПС, оказавшиеся на месте, пытались помочь пострадавшему — проводили искусственное дыхание и вызвали медиков. Мальчик ненадолго пришёл в сознание, но врачи спасти его уже не смогли.