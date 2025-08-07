Приговор Гуцул
Подросток-каратист одним ударом навсегда «вырубил» друга из-за ремешка от часов на Урале

Подросток умер после драки из-за ремешка для часов в Свердловской области

Обложка © Life.ru

15-летний подросток погиб после конфликта из-за порванного ремешка от часов в посёлке Косулино Свердловской области. Драка произошла между тремя юношами во время прогулки. Об инциденте сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По словам знакомых, трое парней шли по дороге и шутили, однако в какой-то момент один из мальчиков случайно порвал ремешок часов другому. Владелец аксессуара, занимающийся карате, в ответ набросился на обидчика, а третий подросток попытался его остановить, но переборщил.

Один сильный удар в солнечное сплетение оказался роковым: мальчик потерял сознание, изо рта пошла кровь. Сотрудники ДПС, оказавшиеся на месте, пытались помочь пострадавшему — проводили искусственное дыхание и вызвали медиков. Мальчик ненадолго пришёл в сознание, но врачи спасти его уже не смогли.

Ранее в Бугульме 16-летний подросток, передвигавшийся на электросамокате по пешеходной зоне, столкнулся со столбом декоративного освещения. В результате аварии он получил тяжёлые травмы, был доставлен в больницу, но 5 августа скончался.

