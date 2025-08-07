Лукашенко обеспокоен враждебным поведением Польши и Прибалтики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о росте напряженности в отношениях с соседними странами. Как сообщает БелТА, на совещании, посвящённом деятельности Комитета госбезопасности, он выразил тревогу в связи с агрессивной риторикой Польши и стран Балтии.

По словам Лукашенко, встреча была инициирована не только из-за внутренних вызовов, но и из-за усугубляющейся военно-политической обстановки вокруг республики.

«Особую тревогу вызывает откровенно враждебное поведение соседей — Польши и стран Балтии. Давление оказывается по всем направлениям, особенно сильно это ощущают спецслужбы», — подчеркнул он.

Президент республики отметил, что в нынешней ситуации приоритет отдается работе КГБ и силовых структур в целом.

На совещании также обсуждали инициативу главы КГБ Ивана Тертеля по улучшению работы ведомства. Основной доклад представил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. Участие в обсуждении приняли генпрокурор Андрей Швед, председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко и руководитель аппарата Совета министров Валерий Вакульчик.