Китайские экскаваторы и бульдозеры простаивают на российских складах из-за падения спроса

Китайские производители столкнулись с переизбытком техники на российском рынке из-за резкого падения спроса. Дистрибьютор китайского производителя специальной техники XCMG был вынужден арендовать дополнительные складские площади площадью 8 тыс. кв. м в логопарке «Борисовский» в Подольске для хранения своей залежавшейся продукции. Это стоит ему примерно 85–122 млн рублей в год, сообщает «Коммерсантъ».

Уход западных компаний из России стимулировал активность китайских производителей специальной техники, чья доля на российском рынке сейчас составляет около 60–90%. Но кризис на рынке жилья после отмены льготной ипотеки летом 2024 года привёл к сокращению строительства и снижению спроса на спецтехнику. Невостребованной оказались краны, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, подъёмники, складское и дорожное оборудование XCMG.