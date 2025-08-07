Китайские экскаваторы и бульдозеры простаивают на российских складах из-за падения спроса
Китайский XCMG арендовал склад в Подольске для хранения залежавшейся спецтехники
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fahroni
Китайские производители столкнулись с переизбытком техники на российском рынке из-за резкого падения спроса. Дистрибьютор китайского производителя специальной техники XCMG был вынужден арендовать дополнительные складские площади площадью 8 тыс. кв. м в логопарке «Борисовский» в Подольске для хранения своей залежавшейся продукции. Это стоит ему примерно 85–122 млн рублей в год, сообщает «Коммерсантъ».
Уход западных компаний из России стимулировал активность китайских производителей специальной техники, чья доля на российском рынке сейчас составляет около 60–90%. Но кризис на рынке жилья после отмены льготной ипотеки летом 2024 года привёл к сокращению строительства и снижению спроса на спецтехнику. Невостребованной оказались краны, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, подъёмники, складское и дорожное оборудование XCMG.
Схожая ситуация сложилась в автопроме — на складах скопилось около 700 тыс. нереализованных легковых автомобилей. В мае 2025 года продажи новых легковушек в России упали на 28% по сравнению с прошлым годом, составив 91 тыс. единиц. Спад спроса обусловлен перенасыщением рынка китайскими брендами, поставляемыми без развитой дилерской сети и качественного сервиса, что подорвало доверие покупателей.