PUBG может быть заблокирован в России из-за несоблюдения требований РКН
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Mashha
Онлайн-шутер PUBG и его мобильная версия оказались под угрозой блокировки в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Издателю игр — компании Proxima Beta — необходимо выполнить ряд условий для легальной работы на территории РФ: открыть представительство в стране, пройти официальную регистрацию и разместить обязательную информацию на сайте. В случае отказа Роскомнадзор может ввести ограничения вплоть до блокировки ресурсов и самих игр.
В ведомстве подтвердили журналистам, что речь идёт о необходимости соблюдения российского законодательства. Ранее Proxima Beta уже была оштрафована за отказ передавать данные российских пользователей — в 2023 году компании назначили штраф в размере 1 млн рублей.
Кроме того, в октябре 2023 года Proxima Beta была внесена в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) по запросу федеральных органов. Формально сингапурская компания получила этот статус в сентябре того же года.
При этом к другой компании, Krafton — разработчику PUBG: Battlegrounds, у Роскомнадзора, судя по всему, претензий нет.