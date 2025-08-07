PUBG может быть заблокирован в России из-за несоблюдения требований РКН

Онлайн-шутер PUBG и его мобильная версия оказались под угрозой блокировки в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Издателю игр — компании Proxima Beta — необходимо выполнить ряд условий для легальной работы на территории РФ: открыть представительство в стране, пройти официальную регистрацию и разместить обязательную информацию на сайте. В случае отказа Роскомнадзор может ввести ограничения вплоть до блокировки ресурсов и самих игр.

В ведомстве подтвердили журналистам, что речь идёт о необходимости соблюдения российского законодательства. Ранее Proxima Beta уже была оштрафована за отказ передавать данные российских пользователей — в 2023 году компании назначили штраф в размере 1 млн рублей.

Кроме того, в октябре 2023 года Proxima Beta была внесена в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) по запросу федеральных органов. Формально сингапурская компания получила этот статус в сентябре того же года.